Кто станет победителем внутрисезонного турнира НБА?

Сегодня, 6 декабря, прошли оставшиеся четвертьфинальные матчи внутрисезонного турнира НБА. Таким образом, определились полуфиналисты турнира.

Кто станет победителем соревнований? Хотим знать ваше мнение.

Отныне все игры соревнований будут проходить на нейтральном паркете, в Лас-Вегасе (США).

Данный розыгрыш является первым в истории лиги. Все игроки полуфинальных команд получат по $ 100 тыс, финалисты — $ 200 тыс, а победители — $ 500 тыс. Баскетболисты проигравших в четвертьфинале команд получат по $ 50 тыс.

Если не считать финал турнира, все игры Кубка НБА идут в зачёт регулярного сезона. По итогам турнира будет выбран MVP соревнований, а также будет составлена символическая сборная. Победителям будет выдан специальный трофей и медали.