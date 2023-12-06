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Центровой «Зенита-2» Егор Рыжов установил новый рекорд результативности в Суперлиге

Центровой «Зенита-2» Егор Рыжов установил новый рекорд результативности в Суперлиге
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Российский центровой «Зенита-2» Егор Рыжов стал автором нового рекорда результативности в текущем сезоне Суперлиги. Накануне игрок набрал 34 очка в победном для своей команды матче регулярного чемпионата Суперлиги с МБА-МАИ (104:100, ОТ).

19-летний баскетболист реализовал девять двухочковых бросков из 15 и ни разу не промахнулся с линии штрафных бросков, совершив 16 точных попыток. Также Егор Рыжов побил рекорд сезона по коэффициенту полезности, набрав 50 баллов.

Прежний рекорд результативности в текущем сезоне Суперлиги принадлежал центровому «Тамбова» Никите Иванову, который смог набрать в матче с «СШОР-Локомотив-Кубань» (86:82) 32 очка.

Напомним, действующим победителем Суперлиги является «Уралмаш», выступающий в текущем сезоне в Единой лиге ВТБ.

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