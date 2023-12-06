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Единая лига ВТБ от 6 декабря 2023 года: где смотреть, онлайн-трансляция, «Енисей», ЦСКА, «Парма», «Локомотив-Кубань»

Единая лига ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 6 декабря и стартовые пятёрки
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В среду, 6 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Всего состоятся четыре матча. «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало встреч указано по московскому времени.

15:00: «Енисей» — ЦСКА

Единая лига ВТБ . 1-й этап
06 декабря 2023, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Енисей» (9-5) — пятое место; ЦСКА (13-1) — первое место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Енисей»ЦСКА
Джеремайя МартинКаспер Уэйр
Микел ХопкинсИван Ухов
Ксэвье Ратан-МэйзАнтон Астапкович
Евгений БелянковЛивио Жан-Шарль
Сергей ДолининАмат М'Бай

17:00: «Парма» — «Локомотив-Кубань»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
06 декабря 2023, среда. 17:00 МСК
Парма
Пермский край
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Парма» (6-8) — девятое место; «Локомотив» (9-5) — четвёртое место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Парма»«Локомотив-Кубань»
Би Джей ДжонсонДевон Акун-Пёрселл
Станислав ИльницкийДмитрий Узинский
Айзея РизОкаро Уайт
Ричард СоломонДжордан Морган
Александр ПлатуновВладислав Емченко

19:00: УНИКС — «Пари Нижний Новгород»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
06 декабря 2023, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: УНИКС (9-4) — третье место; «Нижний Новгород» (4-9) — 13-е место

Предполагаемые стартовые пятёрки

УНИКС«Пари НН»
Ненад ДимитриевичГленн Коузи
Артём КомоловЕвгений Бабурин
Дмитрий КулагинАлександр Ганькевич
Луи ЛабериАлекса Новакович
Исмаэль БакоМихаил Беленицкий

20:00: МБА — «Автодор»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
06 декабря 2023, среда. 20:00 МСК
МБА
Москва
Не начался
Автодор
Саратов
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: МБА (5-9) — 11-е место; «Автодор» (5-9) — 12-е место

Предполагаемые стартовые пятёрки

МБА«Автодор»
Максим БарашковСиндэриус Торнвелл
Евгений МинченкоДушан Беслач
Максим ЛичутинАлександр Петенев
Андрей ЛопатинРэйшон Хэммондс
Тимофей ЯкушинДоминик Мавра
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