Единая лига ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 6 декабря и стартовые пятёрки

В среду, 6 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Всего состоятся четыре матча. «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало встреч указано по московскому времени.
15:00: «Енисей» — ЦСКА
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Енисей» (9-5) — пятое место; ЦСКА (13-1) — первое место
Предполагаемые стартовые пятёрки
|«Енисей»
|ЦСКА
|Джеремайя Мартин
|Каспер Уэйр
|Микел Хопкинс
|Иван Ухов
|Ксэвье Ратан-Мэйз
|Антон Астапкович
|Евгений Белянков
|Ливио Жан-Шарль
|Сергей Долинин
|Амат М'Бай
17:00: «Парма» — «Локомотив-Кубань»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Парма» (6-8) — девятое место; «Локомотив» (9-5) — четвёртое место
Предполагаемые стартовые пятёрки
|«Парма»
|«Локомотив-Кубань»
|Би Джей Джонсон
|Девон Акун-Пёрселл
|Станислав Ильницкий
|Дмитрий Узинский
|Айзея Риз
|Окаро Уайт
|Ричард Соломон
|Джордан Морган
|Александр Платунов
|Владислав Емченко
19:00: УНИКС — «Пари Нижний Новгород»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: УНИКС (9-4) — третье место; «Нижний Новгород» (4-9) — 13-е место
Предполагаемые стартовые пятёрки
|УНИКС
|«Пари НН»
|Ненад Димитриевич
|Гленн Коузи
|Артём Комолов
|Евгений Бабурин
|Дмитрий Кулагин
|Александр Ганькевич
|Луи Лабери
|Алекса Новакович
|Исмаэль Бако
|Михаил Беленицкий
20:00: МБА — «Автодор»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: МБА (5-9) — 11-е место; «Автодор» (5-9) — 12-е место
Предполагаемые стартовые пятёрки
|МБА
|«Автодор»
|Максим Барашков
|Синдэриус Торнвелл
|Евгений Минченко
|Душан Беслач
|Максим Личутин
|Александр Петенев
|Андрей Лопатин
|Рэйшон Хэммондс
|Тимофей Якушин
|Доминик Мавра