Единая лига ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 6 декабря и стартовые пятёрки

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В среду, 6 декабря, пройдёт очередной игровой день в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Всего состоятся четыре матча. «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятёрками команд. Начало встреч указано по московскому времени.

15:00: «Енисей» — ЦСКА

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: «Енисей» (9-5) — пятое место; ЦСКА (13-1) — первое место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Енисей» ЦСКА Джеремайя Мартин Каспер Уэйр Микел Хопкинс Иван Ухов Ксэвье Ратан-Мэйз Антон Астапкович Евгений Белянков Ливио Жан-Шарль Сергей Долинин Амат М'Бай

17:00: «Парма» — «Локомотив-Кубань»

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: «Парма» (6-8) — девятое место; «Локомотив» (9-5) — четвёртое место

Предполагаемые стартовые пятёрки

«Парма» «Локомотив-Кубань» Би Джей Джонсон Девон Акун-Пёрселл Станислав Ильницкий Дмитрий Узинский Айзея Риз Окаро Уайт Ричард Соломон Джордан Морган Александр Платунов Владислав Емченко

19:00: УНИКС — «Пари Нижний Новгород»

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: УНИКС (9-4) — третье место; «Нижний Новгород» (4-9) — 13-е место

Предполагаемые стартовые пятёрки

УНИКС «Пари НН» Ненад Димитриевич Гленн Коузи Артём Комолов Евгений Бабурин Дмитрий Кулагин Александр Ганькевич Луи Лабери Алекса Новакович Исмаэль Бако Михаил Беленицкий

20:00: МБА — «Автодор»

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Турнирное положение: МБА (5-9) — 11-е место; «Автодор» (5-9) — 12-е место

Предполагаемые стартовые пятёрки