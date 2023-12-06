Райкович: «Енисей» — одна из лучших команд первых месяцев сезона, ожидаем хорошей борьбы

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ с «Енисеем», который состоится сегодня, 6 декабря, в Красноярске.

«Енисей» — одна из лучших команд первых месяцев сезона, и дома они пока не проигрывали. Они во многом полагаются на созидание Ратан-Мэйза и Мартина, и у них есть несколько хороших снайперов, поэтому нам нужно быть очень собранными в защите. Матч с ними в Москве был сложным, поэтому ожидаем хорошей борьбы и здесь, в Красноярске», — приводит слова Райковича сайт Единой лиги ВТБ.

ЦСКА одержал 13 побед в 14 матчах текущего сезона и уверенно возглавляет таблицу Единой лиги ВТБ. «Енисей» выиграл 9 встреч из 14 и располагается на пятой строчке.