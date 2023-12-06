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Райкович: «Енисей» — одна из лучших команд первых месяцев сезона, ожидаем хорошей борьбы

Райкович: «Енисей» — одна из лучших команд первых месяцев сезона, ожидаем хорошей борьбы
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ с «Енисеем», который состоится сегодня, 6 декабря, в Красноярске.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Енисей» — одна из лучших команд первых месяцев сезона, и дома они пока не проигрывали. Они во многом полагаются на созидание Ратан-Мэйза и Мартина, и у них есть несколько хороших снайперов, поэтому нам нужно быть очень собранными в защите. Матч с ними в Москве был сложным, поэтому ожидаем хорошей борьбы и здесь, в Красноярске», — приводит слова Райковича сайт Единой лиги ВТБ.

ЦСКА одержал 13 побед в 14 матчах текущего сезона и уверенно возглавляет таблицу Единой лиги ВТБ. «Енисей» выиграл 9 встреч из 14 и располагается на пятой строчке.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
06 декабря 2023, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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