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Энтони Эдвардс объяснил, почему не считает себя участником Матча всех звёзд

Энтони Эдвардс объяснил, почему не считает себя участником Матча всех звёзд
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Атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс заявил, что не считает своё участите в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации в прошлом сезоне полноценным, так как попал туда только лишь в статусе запасного.

«Этот Матч всех звёзд не в счёт. Было такое чувство, что кто-то получил травму, и потом по этой причине выбрали меня. Я был запасным игроком. Это было ужасно. Всё было плохо, правда. Мне даже не нравится, когда люди называют меня участником Матча звёзд, потому что я действительно не был им в полной мере», — рассказал Эдвардс в интервью Boardroom.

Эдвардс сыграл в Матче всех звёзд НБА — 2023 в составе Команды Леброна, которая уступила Команде Янниса со счётом 175:184, и отметился 12 набранными очками.

В нынешнем сезоне 22-летний баскетболист принял участие в 17 матчах, в среднем набирая 26,2 очка и делая 5,9 подбора и пять передач.

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