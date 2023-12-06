Секулич: мы должны остановить лидеров «Пармы», показав надёжную командную защиту

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от гостевого матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой».

«От чего будет зависеть исход встречи? На первый план выйдет необходимость остановить лидеров «Пармы». Би Джей Джонсон и Айзея Риз очень здорово проводят последние матчи. А учитывая то, что оба здорово играют в защите, нам самим придётся прилагать немало усилий, чтобы набирать очки. Остановить этих игроков – непростая задача. Чтобы её решить, необходимо на протяжении всего матча демонстрировать хорошую, надёжную командную защиту, и одновременно с этим прикладывать максимум усилий, обороняясь против каждого из них индивидуально.

Также нужно будет уделить большое внимание борьбе за подбор: агрессивно бороться на щитах, правильно занимать позицию, ставить спину. Против Ричарда Соломона и Руслана Абдулбасирова нужно сыграть гораздо лучше, чем в матче в Краснодаре. Тогда соперник собрал 22 подбора на нашем кольце, и сразу девять из них были на счету Абдулбасирова. Подобное нельзя повторять. А главное – ни в коем случае нельзя повторять то, с каким настроем мы вышли на заключительную минуту матча против «Пармы» в первом круге. Тогда судьба встречи была у нас в руках, но две подряд допущенные ошибки перевернули всё с ног на голову. Уверен, что наши игроки помнят об этом и не допустят расслабленности в ключевые моменты матча», — приводит слова Секулича сайт краснодарского клуба.