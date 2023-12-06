Кайл Кузма согласился с тем, что «Клипперс» ошиблись, обменяв Джеймса Хардена

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма высказался о переходе разыгрывающего Джеймса Хардена из «Филадельфии Сиксерс» в «Лос-Анджелес Клипперс».

Пользователь социальной сети Х (ранее Twitter) в комментариях обратился к Кузме. Он спросил, не считает ли Кайл, что руководство «Лос-Анджелес Клипперс» допустило ошибку, вступив в сделку по обмену Хардена.

«Ох, на их месте я бы сохранил ту команду, которая у них была», — ответил Кузма.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден в данный момент принял участие в 14 матчах, в которых в среднем набирал 15,7 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 6,4 результативной передачи.

Напомним, Харден покинул «Филадельфию Сиксерс» после конфликта с руководством команды.