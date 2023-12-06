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Защитник УНИКСа Комолов оценил игру «Пари НН» в преддверии матча в Единой лиге ВТБ

Защитник УНИКСа Комолов оценил игру «Пари НН» в преддверии матча в Единой лиге ВТБ
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Атакующий защитник казанского УНИКСа Артём Комолов высказался по поводу предстоящего матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ с нижегородским «Пари НН», который состоится сегодня, 6 декабря, в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«После поражения в Краснодаре в команде не лучшее настроение. Но мы проанализировали ошибки, сделали выводы и идём дальше. В последнее время «Пари НН» показывает хороший баскетбол, что видно по их недавним матчам с «Зенитом» и ЦСКА.

Команда Зорана Лукича всегда бьётся и играет с характером. Мы настраиваемся на непростую игру, в которой важно сохранять концентрацию на протяжении всех 40 минут», — цитирует Комолова официальный сайт УНИКСа.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
06 декабря 2023, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Пари Нижний Новгород
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