Защитник «Зенита» Эртель может перейти в клуб-аутсайдер Евролиги АСВЕЛ

Французский разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель может перебраться во французский клуб АСВЕЛ, сообщает L'Équipe.

По информации источника, клуб, являющийся аутсайдером Евролиги в текущем сезоне, ищет варианты усиления состава. Уход из команды Фрэнка Джексона и травма Нандо Де Коло усугубили положение. Одним из игроков, которых рассматривает французская команда стал разыгрывающий петербургского клуба.

Сообщается, что одним из факторов, который может сыграть решающую роль при переходе, являются Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже. Напомним, по решению федерации баскетбола Франции, в сборную страны не вызываются игроки, связанные с Россией. Таким образом переход во французский чемпионат может помочь Эртелю вернуться в национальную команду.

В минувшее межсезонье Эртель подписал с «Зенитом» новый двухлетний контракт.