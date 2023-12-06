Дуэйн Уэйд назвал игроков, против которых было сложнее всего защищаться

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Дуэйн Уэйд ответил на вопрос об игроках, против которых сложнее всего было защищаться на протяжении его карьеры.

«Против кого было сложнее всего защищаться? Я всегда выбираю таких парней, как Рэй Аллен и Ричард Хэмилтон. Они много двигались. Я ненавидел это. Я ненавидел опекать этих парней, особенно Ричарда», — рассказал Уэйд в подкасте All The Smoke.

Рэй Аллен является двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Он завершил карьеру в 2014 году.

Ричард Хэмилтон также становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. В 2004 году он завоевал титул в составе «Детройт Пистонс». Хэмилтон закончил профессиональную карьеру в 2013 году.