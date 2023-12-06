Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дуэйн Уэйд назвал игроков, против которых было сложнее всего защищаться

Дуэйн Уэйд назвал игроков, против которых было сложнее всего защищаться
Комментарии

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Дуэйн Уэйд ответил на вопрос об игроках, против которых сложнее всего было защищаться на протяжении его карьеры.

«Против кого было сложнее всего защищаться? Я всегда выбираю таких парней, как Рэй Аллен и Ричард Хэмилтон. Они много двигались. Я ненавидел это. Я ненавидел опекать этих парней, особенно Ричарда», — рассказал Уэйд в подкасте All The Smoke.

Рэй Аллен является двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Он завершил карьеру в 2014 году.

Ричард Хэмилтон также становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. В 2004 году он завоевал титул в составе «Детройт Пистонс». Хэмилтон закончил профессиональную карьеру в 2013 году.

Сейчас читают:
«Леброн — продукт Джордана». Даже друзья Короля ставят Майкла на первое место в истории
«Леброн — продукт Джордана». Даже друзья Короля ставят Майкла на первое место в истории
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android