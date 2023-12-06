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Тренер «Автодора» рассказал, за счёт чего его команда может обыграть МБА

Тренер «Автодора» рассказал, за счёт чего его команда может обыграть МБА
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Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА, который пройдёт сегодня, 6 декабря, в Москве.

«МБА — сложный соперник. Мы убедились в этом в матче первого круга, тогда они обыграли нас дома. Так что московская команда очень серьёзная, играет в качественный баскетбол.

Обе команды знают друг друга довольно хорошо, козыри есть и у них, и у нас. Исход матча могут решить какие-то мелкие детали. Например, энергия и вдохновение игроков в конкретный день. Нам нужно сделать акцент на мелких деталях, ведь именно они могут стать решающими», — приводит слова Богичевича официальный сайт саратовского клуба.

МБА и «Автодор» одержали по пять побед в 14 матчах текущего сезона и располагаются в таблице на 11-м и 12-м местах соответственно.

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