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ЦСКА одержал непростую гостевую победу над «Енисеем» в матче Лиги ВТБ

ЦСКА одержал непростую гостевую победу над «Енисеем» в матче Лиги ВТБ
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Сегодня, 6 декабря, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались красноярский «Енисей» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Арена-Север» в Красноярске и завершилась победой ЦСКА со счётом 80:75.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Хозяева активнее действовали в первой половине и обозначили своё преимущество уже по итогам стартовой четверти (21:19). К большому перерыву отрыв в счёте вырос до шести очков — 38:32. В третьем отрезке армейцы смогли прибавить и не только сравнять счёт, но и оторваться от соперника на пять очков. Перед началом заключительной четверти счёт на табло был 59:54 в пользу ЦСКА. Красноярский коллектив смог сравнять счёт по ходу четвёртой четверти, но этого не хватило для итоговой победы.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Мело Тримбл, на счету которого 15 очков и две результативные передачи.

Эта победа стала для армейского коллектива 14-й в 15 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. В активе «Енисея» девять побед и шесть поражений в нынешнем сезоне.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
06 декабря 2023, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
75 : 80
ЦСКА
Москва
Енисей: Бич, Мартин, Топтунов, Хопкинс, Карпенко, Ратан-Мэйз, Лобарев, Балашов, Белянков, Сонько, Шлегель, Загретдинов
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Зайцев, Карданахишвили, М'Бай
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