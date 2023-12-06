ЦСКА одержал непростую гостевую победу над «Енисеем» в матче Лиги ВТБ

Сегодня, 6 декабря, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались красноярский «Енисей» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Арена-Север» в Красноярске и завершилась победой ЦСКА со счётом 80:75.

Хозяева активнее действовали в первой половине и обозначили своё преимущество уже по итогам стартовой четверти (21:19). К большому перерыву отрыв в счёте вырос до шести очков — 38:32. В третьем отрезке армейцы смогли прибавить и не только сравнять счёт, но и оторваться от соперника на пять очков. Перед началом заключительной четверти счёт на табло был 59:54 в пользу ЦСКА. Красноярский коллектив смог сравнять счёт по ходу четвёртой четверти, но этого не хватило для итоговой победы.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Мело Тримбл, на счету которого 15 очков и две результативные передачи.

Эта победа стала для армейского коллектива 14-й в 15 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. В активе «Енисея» девять побед и шесть поражений в нынешнем сезоне.