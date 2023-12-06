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Баскетболисту-колясочнику грозит пожизненный срок за сбыт наркотиков

Баскетболисту-колясочнику грозит пожизненный срок за сбыт наркотиков
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На трассе М-7 «Волга» в Татарстане задержан инвалид-колясочник Иван Неклюдов, бывший параспортсмен из Уссурийска.

Мужчина был остановлен для проверки документов. Полицейские обратили внимание, что мужчина сильно нервничает, после чего досмотрели машину и обнаружили на заднем сиденье 20 кг запрещённых веществ. Согласно предварительным оценкам, стоимость партии составляет около 60 млн рублей.

По информации SHOT, 32-летний Неклюдов направлялся из Нижнего Новгорода в Иркутскую область. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». Бывшему спортсмену грозит до пожизненного срока лишения свободы.

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