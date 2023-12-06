«Парма» обыграла «Локомотив» в матче Единой лиги ВТБ
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В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/2024 между местной «Пармой-Пари» и «Локомотивом-Кубань» из Краснодара. Победу со счётом 73:67 (19:16, 14:16, 21:15, 19:20) одержала «Парма».
Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Би Джей Джонсон, набравший 21 очко. Ещё 14 очков на свой счёт записал Ричард Соломон. В составе «Локомотива» отличился американский атакующий защитник Джейлен Браун, на его счету 25 очков.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
06 декабря 2023, среда. 17:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
73 : 67
Локомотив-Кубань
Краснодар
Парма: Джонсон, Свинин, Соломон, Ильницкий, Перевалов, Риз, Абдулбасиров, Халтурин, Морозов, Платунов, Чебуркин, Егоров
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Квитковских, Морган, Ведищев, Емченко
Следующий матч «Локомотив» проведёт в субботу, 9 декабря, и встретится с МБА, начало – в 19:30 мск. «Парма» 10 декабря сыграет с «Пари Нижний Новгород», начало игры – в 15:30 мск.
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