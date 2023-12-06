«Парма» обыграла «Локомотив» в матче Единой лиги ВТБ

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/2024 между местной «Пармой-Пари» и «Локомотивом-Кубань» из Краснодара. Победу со счётом 73:67 (19:16, 14:16, 21:15, 19:20) одержала «Парма».

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Би Джей Джонсон, набравший 21 очко. Ещё 14 очков на свой счёт записал Ричард Соломон. В составе «Локомотива» отличился американский атакующий защитник Джейлен Браун, на его счету 25 очков.

Следующий матч «Локомотив» проведёт в субботу, 9 декабря, и встретится с МБА, начало – в 19:30 мск. «Парма» 10 декабря сыграет с «Пари Нижний Новгород», начало игры – в 15:30 мск.