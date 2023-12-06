УНИКС разгромил «Нижний Новгород» в домашнем матче

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/2024 между УНИКСом и «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 91:61 одержал УНИКС.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский центровой Джален Рейнольдс, записавший на свой счёт 17 очков. Ещё 16 очков набрал американский атакующий защитник Эрик Грин. В составе «Нижнего Новгорода» отличился сербский форвард Алекса Новакович, на его счету 20 очков, ещё 10 очков набрал Филипп Гафуров.

Следующий матч УНИКС проведёт в понедельник, 11 декабря, и встретится с казахстанской «Астаной», начало – в 17:00 мск. «Нижний Новгород» в воскресенье, 10 декабря, сыграет с «Пармой», начало матча – в 15:30 мск.