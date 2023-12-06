УНИКС разгромил «Нижний Новгород» в домашнем матче
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В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/2024 между УНИКСом и «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 91:61 одержал УНИКС.
Самым результативным игроком в составе победителей стал американский центровой Джален Рейнольдс, записавший на свой счёт 17 очков. Ещё 16 очков набрал американский атакующий защитник Эрик Грин. В составе «Нижнего Новгорода» отличился сербский форвард Алекса Новакович, на его счету 20 очков, ещё 10 очков набрал Филипп Гафуров.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
06 декабря 2023, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
91 : 61
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Рейнольдс - 17, Димитриевич - 16, Грин - 16, Зайцев - 12, Найт - 11, Комолов - 6, Бако - 6, Тихоненко - 5, Стуленков - 2, Д. Кулагин, Колесников, Одиноков
Пари Нижний Новгород: Новакович - 20, Гафуров - 10, Апич - 8, Ганькевич - 7, Ивлев - 7, Воронцов - 6, Бабурин - 3, Понкрашов, Стребков, Рудковский, Зоткин
Следующий матч УНИКС проведёт в понедельник, 11 декабря, и встретится с казахстанской «Астаной», начало – в 17:00 мск. «Нижний Новгород» в воскресенье, 10 декабря, сыграет с «Пармой», начало матча – в 15:30 мск.
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