Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС разгромил «Нижний Новгород» в домашнем матче

УНИКС разгромил «Нижний Новгород» в домашнем матче
Комментарии

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/2024 между УНИКСом и «Пари Нижний Новгород». Победу со счётом 91:61 одержал УНИКС.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский центровой Джален Рейнольдс, записавший на свой счёт 17 очков. Ещё 16 очков набрал американский атакующий защитник Эрик Грин. В составе «Нижнего Новгорода» отличился сербский форвард Алекса Новакович, на его счету 20 очков, ещё 10 очков набрал Филипп Гафуров.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
06 декабря 2023, среда. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
91 : 61
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Рейнольдс - 17, Димитриевич - 16, Грин - 16, Зайцев - 12, Найт - 11, Комолов - 6, Бако - 6, Тихоненко - 5, Стуленков - 2, Д. Кулагин, Колесников, Одиноков
Пари Нижний Новгород: Новакович - 20, Гафуров - 10, Апич - 8, Ганькевич - 7, Ивлев - 7, Воронцов - 6, Бабурин - 3, Понкрашов, Стребков, Рудковский, Зоткин

Следующий матч УНИКС проведёт в понедельник, 11 декабря, и встретится с казахстанской «Астаной», начало – в 17:00 мск. «Нижний Новгород» в воскресенье, 10 декабря, сыграет с «Пармой», начало матча – в 15:30 мск.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android