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«Автодор» в упорной борьбе обыграл МБА в Единой лиге ВТБ

«Автодор» в упорной борьбе обыграл МБА в Единой лиге ВТБ
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 между местной МБА и «Автодором» из Саратова. Победу со счётом 80:77 (25:18, 19:15, 17:20, 19:24) одержал «Автодор».

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский центровой Рэйшон Хэммондс, набравший 18 очков. Ещё 13 очков на свой счёт записал сербский защитник Василие Пушица. В составе МБА отличился российский форвард Андрей Лопатин, на его счету 21 очко, 16 очков набрал защитник Тимофей Якушин.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
06 декабря 2023, среда. 20:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
77 : 80
Автодор
Саратов
МБА: Лопатин - 21, Якушин - 16, Касаткин - 13, Воронов - 11, Коновалов - 9, Барашков - 3, Трушкин - 2, Валиев - 2, Хоменко, Голдырев, Минченко, Шейко
Автодор: Хэммондс - 18, Пушица - 13, Торнвелл - 12, Беслач - 11, Мавра - 9, Халдеев - 8, Петенев - 7, Пранаускис - 2, Наумов, Фёдоров, Цыбиков, Рейш

Следующий матч МБА проведёт в субботу, 9 декабря, и встретится с «Локомотивом-Кубань», начало – в 19:30 мск. «Автодор» 10 декабря сыграет с «Уралмашем» из Екатеринбурга, начало встречи – в 16:00 мск.

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