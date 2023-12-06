«Автодор» в упорной борьбе обыграл МБА в Единой лиге ВТБ
Поделиться
В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 между местной МБА и «Автодором» из Саратова. Победу со счётом 80:77 (25:18, 19:15, 17:20, 19:24) одержал «Автодор».
Самым результативным игроком в составе победителей стал американский центровой Рэйшон Хэммондс, набравший 18 очков. Ещё 13 очков на свой счёт записал сербский защитник Василие Пушица. В составе МБА отличился российский форвард Андрей Лопатин, на его счету 21 очко, 16 очков набрал защитник Тимофей Якушин.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
06 декабря 2023, среда. 20:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
77 : 80
Автодор
Саратов
МБА: Лопатин - 21, Якушин - 16, Касаткин - 13, Воронов - 11, Коновалов - 9, Барашков - 3, Трушкин - 2, Валиев - 2, Хоменко, Голдырев, Минченко, Шейко
Автодор: Хэммондс - 18, Пушица - 13, Торнвелл - 12, Беслач - 11, Мавра - 9, Халдеев - 8, Петенев - 7, Пранаускис - 2, Наумов, Фёдоров, Цыбиков, Рейш
Следующий матч МБА проведёт в субботу, 9 декабря, и встретится с «Локомотивом-Кубань», начало – в 19:30 мск. «Автодор» 10 декабря сыграет с «Уралмашем» из Екатеринбурга, начало встречи – в 16:00 мск.
Комментарии
- 6 декабря 2023
-
21:54
-
20:38
-
19:59
-
19:06
-
18:08
-
16:50
-
16:31
-
16:26
-
16:24
-
16:12
-
15:44
-
15:27
-
14:34
-
14:28
-
14:17
-
13:59
-
13:37
-
12:56
-
12:18
-
12:16
-
11:45
-
11:30
-
11:05
-
10:43
-
10:30
-
10:15
-
10:14
-
09:30
-
09:20
-
09:01
-
08:51
-
08:44
-
08:23
-
07:45
-
07:23
Партнерский контент