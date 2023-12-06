«Автодор» в упорной борьбе обыграл МБА в Единой лиге ВТБ

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 между местной МБА и «Автодором» из Саратова. Победу со счётом 80:77 (25:18, 19:15, 17:20, 19:24) одержал «Автодор».

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский центровой Рэйшон Хэммондс, набравший 18 очков. Ещё 13 очков на свой счёт записал сербский защитник Василие Пушица. В составе МБА отличился российский форвард Андрей Лопатин, на его счету 21 очко, 16 очков набрал защитник Тимофей Якушин.

Следующий матч МБА проведёт в субботу, 9 декабря, и встретится с «Локомотивом-Кубань», начало – в 19:30 мск. «Автодор» 10 декабря сыграет с «Уралмашем» из Екатеринбурга, начало встречи – в 16:00 мск.