Результаты матчей 6 декабря в Евролиге
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Вчера, 6 декабря, состоялись матчи 12-го тура Евролиги в сезоне-2023/2024.
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей:
АСВЕЛ (Франция) – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 91:94.
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
06 декабря 2023, среда. 22:15 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
91 : 94
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
АСВЕЛ: Scott, Ли, Кауди, Ловернь, Луваву-Кабарро, Dallo, Jackson, де Коло, Egbunu, Фалл, Лайти, N'Diaye, Яаков
Маккаби Тель-Авив: Cleveland, Уэбб III, Браун, Болдуин, Менко, Соркин, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Mayer, Goldman, Небо, Блатт, Колсон
«Валенсия» (Испания) – «Црвена Звезда» (Сербия) — 85:81.
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
06 декабря 2023, среда. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
85 : 81
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Валенсия: Харпер, Клавер, Пуэрто, Рейверс, Лопес-Аростеги, Джонс, Inglis, Jovic, Туре, Херманнссон, Дэвис, Оджелей
Црвена Звезда: Лазаревич, Теодосич, Давидовац, Митрович , Лазич, Симонович, Напьер, Тоби, Боломбой, Недович, Гедрайтис, dos Santos
«Баскония» (Испания) – «Фенербахче» (Турция) — 80:79.
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
06 декабря 2023, среда. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
80 : 79
Фенербахче
Стамбул, Турция
Баскония: Ховард, Манньон, Райэсте, Кьоцца, Седекерскис, Маринкович, Miller-McIntyre, Диес, Rogkavopoulos, Diop, Котсар, Монеке
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Sestina
«Виртус Болонья» (Италия) – «Барселона» (Испания) — 80:75.
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
06 декабря 2023, среда. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
80 : 75
Барселона
Барселона, Испания
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Смит, Добрич, Mascolo, Cacok, Шенгелия, Хэкетт, Мики, Данстон, Абасс
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Parker, Ннаджи, Йокубайтис
На данный момент после 12 матчей зачёт возглавляет «Реал» Мадрид. Вторую строчку занимает ещё один представитель Испании «Барселона», замыкает тройку лидеров итальянский клуб «Виртус Болонья».
Напомним, действующим чемпионом Евролиги является испанский «Реал», в финале прошлогоднего розыгрыша одолевший греческий «Олимпиакос».
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