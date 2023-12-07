Результаты матчей 6 декабря в Евролиге

Вчера, 6 декабря, состоялись матчи 12-го тура Евролиги в сезоне-2023/2024.

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей:

АСВЕЛ (Франция) – «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 91:94.

«Валенсия» (Испания) – «Црвена Звезда» (Сербия) — 85:81.

«Баскония» (Испания) – «Фенербахче» (Турция) — 80:79.

«Виртус Болонья» (Италия) – «Барселона» (Испания) — 80:75.

На данный момент после 12 матчей зачёт возглавляет «Реал» Мадрид. Вторую строчку занимает ещё один представитель Испании «Барселона», замыкает тройку лидеров итальянский клуб «Виртус Болонья».

Напомним, действующим чемпионом Евролиги является испанский «Реал», в финале прошлогоднего розыгрыша одолевший греческий «Олимпиакос».