«Миннесота» нанесла «Сан-Антонио» 15-е поражение подряд и стала лидером НБА

Сегодня, 7 декабря, в Миннеаполисе (США) на арене «Таргет-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Миннесота Тимбервулвз» и «Сан-Антонио Спёрс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 102:94.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сан-Антонио» Девин Васселл. Он набрал 22 очка. Хорошую игру в атаке показал форвард Келдон Джонсон, отметившийся 21 очком и 10 подборами.

Лучшим снайпером «Миннесоты» стал защитник Майк Конли. В его активе 18 очков. Ещё четыре его партнёра по команде смогли набрать 14 очков или более: Энтони Эдвардс (17), Руди Гобер (16), Наз Рид (15) и Карл-Энтони Таунс (14). Таким образом, техасская команда потерпела уже 15 поражение подряд.