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«Миннесота» нанесла «Сан-Антонио» 15-е поражение подряд и стала лидером НБА

«Миннесота» нанесла «Сан-Антонио» 15-е поражение подряд и стала лидером НБА
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Сегодня, 7 декабря, в Миннеаполисе (США) на арене «Таргет-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Миннесота Тимбервулвз» и «Сан-Антонио Спёрс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 102:94.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сан-Антонио» Девин Васселл. Он набрал 22 очка. Хорошую игру в атаке показал форвард Келдон Джонсон, отметившийся 21 очком и 10 подборами.

Лучшим снайпером «Миннесоты» стал защитник Майк Конли. В его активе 18 очков. Ещё четыре его партнёра по команде смогли набрать 14 очков или более: Энтони Эдвардс (17), Руди Гобер (16), Наз Рид (15) и Карл-Энтони Таунс (14). Таким образом, техасская команда потерпела уже 15 поражение подряд.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
102 : 94
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Конли - 18, Эдвардс - 17, Гобер - 16, Рид - 15, Таунс - 14, Браун - 8, Андерсон - 7, Александер-Уолкер - 7, Мур, Майнотт, Никс, Милтон
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 22, Джонсон - 21, Вембаньяма - 12, Коллинс - 12, Макдермотт - 11, Сохан - 6, Осман - 6, Джонс - 4, Грэм, Брэнэм, Бэсси, Шампани, Мамукелашвили
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