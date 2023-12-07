Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич стал автором уникального достижения в истории НБА за первые половины матчей

Лука Дончич стал автором уникального достижения в истории НБА за первые половины матчей
Комментарии

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт 91:59 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В перврй половине разыгрывающий, один из лидеров «Далласа» Лука Дончич сделал 25-очковый трипл-дабл. Таким образом, словенский защитник стал первым игроком в истории НБА, которому удалось оформить 25-очковый трипл-дабл за первые 24 минуты встречи.

Отметим, что Дончич также обошёл Ларри Бёрда и вышел на чистое девятое место в истории НБА по количеству оформленных трипл-даблов за карьеру. На счету Дончича теперь 60 подобных игр.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
147 : 97
Юта Джаз
Ньютаун
Даллас Маверикс: Дончич - 40, Ирвинг - 26, Хардуэй-младший - 17, Джонс - 12, Лайвли - 10, Карри - 10, Харди - 8, Проспер - 6, Экзам - 5, Пауэлл - 4, Лоусон - 4, Моррис - 3, Холмс - 2
Юта Джаз: Агбаджи - 21, Хортон-Такер - 11, Хендрикс - 10, Коллинс - 10, Данн - 8, Юртсевен - 8, Секстон - 7, Джордж - 7, Фонтеккио - 7, Кесслер - 6, Саманич - 2, Олиник
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android