Лука Дончич стал автором уникального достижения в истории НБА за первые половины матчей

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Даллас Маверикс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт 91:59 в пользу хозяев.

В перврй половине разыгрывающий, один из лидеров «Далласа» Лука Дончич сделал 25-очковый трипл-дабл. Таким образом, словенский защитник стал первым игроком в истории НБА, которому удалось оформить 25-очковый трипл-дабл за первые 24 минуты встречи.

Отметим, что Дончич также обошёл Ларри Бёрда и вышел на чистое девятое место в истории НБА по количеству оформленных трипл-даблов за карьеру. На счету Дончича теперь 60 подобных игр.