Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Хьюстон» переиграл «Оклахому», несмотря на 33 очка Шея Гилджеса-Александера

«Хьюстон» переиграл «Оклахому», несмотря на 33 очка Шея Гилджеса-Александера
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 декабря, в Хьюстоне на арене «Тойота-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер». В итоге победу одержали хозяева 110:101.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 33 очка и шесть результативных передач. Три его партнёра по команде смогли набрать 10 очков или более: Джейлен Уильямс (13), Аарон Уиггинс (11) и Тре Манн (10).

Лучшим снайпером «Хьюстона» сегодня стал Диллон Брукс. В его активе 23 очка. Ещё четыре игрока хозяев смогли набрать 11 очков или более: Аарон Холидей (22), Алперен Шенгюн (21), Джейлен Грин (15) и Фред Ванвлит (11). Таким образом, техасская команда прервала свою серию из трёх поражений подряд.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
110 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Хьюстон Рокетс: Брукс - 23, Холидей - 22, Шенгюн - 21, Грин - 15, Ванвлит - 11, Исон - 9, Смит II - 6, Баллок - 3, Тэйт, Уильямс, Марьянович
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Уильямс - 13, Уиггинс - 11, Манн - 10, Гидди - 8, Уильямс - 8, Уоллес - 5, Дорт - 4, Холмгрен - 4, Джо - 3, Уильямс - 2, Дав. Бертанс, Покушевски, Мицич, Сарр
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android