«Хьюстон» переиграл «Оклахому», несмотря на 33 очка Шея Гилджеса-Александера

Сегодня, 7 декабря, в Хьюстоне на арене «Тойота-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер». В итоге победу одержали хозяева 110:101.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 33 очка и шесть результативных передач. Три его партнёра по команде смогли набрать 10 очков или более: Джейлен Уильямс (13), Аарон Уиггинс (11) и Тре Манн (10).

Лучшим снайпером «Хьюстона» сегодня стал Диллон Брукс. В его активе 23 очка. Ещё четыре игрока хозяев смогли набрать 11 очков или более: Аарон Холидей (22), Алперен Шенгюн (21), Джейлен Грин (15) и Фред Ванвлит (11). Таким образом, техасская команда прервала свою серию из трёх поражений подряд.