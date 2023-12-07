31 очко Карри помогло «Голден Стэйт» обыграть «Портленд»

Сегодня, 7 декабря, в Сан-Франциско на арене «Чейз Центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Голден Стэйт Уорриорз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 110:106.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри. На его счету сегодня 31 очко и пять передач. Ещё пять его партнёров по команде набрали 10 очков или более: Жонатан Куминга (13), Дарио Шарич (13), Моузес Муди (12), Клэй Томпсон (11) и Дрэймонд Грин (19 очков).

В составе «Портленда» лучшим игроком стал Анферни Саймонс: 28 очков и четыре передачи. Ещё один молодой игрок, Шэйдон Шарп, завершит встречу с 26 очками, шестью подборами и пятью передачами.