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31 очко Карри помогло «Голден Стэйт» обыграть «Портленд»

31 очко Карри помогло «Голден Стэйт» обыграть «Портленд»
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Сегодня, 7 декабря, в Сан-Франциско на арене «Чейз Центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Голден Стэйт Уорриорз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 110:106.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри. На его счету сегодня 31 очко и пять передач. Ещё пять его партнёров по команде набрали 10 очков или более: Жонатан Куминга (13), Дарио Шарич (13), Моузес Муди (12), Клэй Томпсон (11) и Дрэймонд Грин (19 очков).

В составе «Портленда» лучшим игроком стал Анферни Саймонс: 28 очков и четыре передачи. Ещё один молодой игрок, Шэйдон Шарп, завершит встречу с 26 очками, шестью подборами и пятью передачами.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
110 : 106
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Куминга - 13, Шарич - 13, Муди - 12, Томпсон - 11, Грин - 10, Уиггинс - 9, Луни - 6, Подзиемски - 3, Пол - 2, Пэйтон II, Джозеф, Джексон-Дэвис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 28, Шарп - 26, Уокер - 12, Рит - 10, Хендерсон - 9, Тибулл - 9, Мюррэй - 6, Камара - 6, Мэйс, Браун, Брогдон, Баджи, Рупер
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