Все результаты игрового дня НБА 7 декабря

Сегодня, 7 декабря, состоялись 11 матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.
Регулярный сезон НБА. 7 декабря. Результаты:
«Вашингтон Уизардс» — «Филадельфия Cиксерc» — 126:131;
«Детройт Пистонс» — «Мемфис Гриззлиз» — 102:116;
«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 121:111;
«Атланта Хоукс» — «Бруклин Нетс» — 113:114;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 102:94;
«Торонто Рэпторс» — «Майами Хит» — 103:112;
«Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 110:101;
«Чикаго Буллз» — «Шарлотт Хорнетс» — 111:100;
«Даллас Маверикс» — «Юта Джаз» — 147:97;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Портленд Трэйл Блейзерс» — 110:106;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 111:102.
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