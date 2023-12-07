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Все результаты игрового дня НБА 7 декабря

Все результаты игрового дня НБА 7 декабря
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Сегодня, 7 декабря, состоялись 11 матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Регулярный сезон НБА. 7 декабря. Результаты:

«Вашингтон Уизардс» — «Филадельфия Cиксерc» — 126:131;
«Детройт Пистонс» — «Мемфис Гриззлиз» — 102:116;
«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 121:111;
«Атланта Хоукс» — «Бруклин Нетс» — 113:114;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 102:94;
«Торонто Рэпторс» — «Майами Хит» — 103:112;
«Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 110:101;
«Чикаго Буллз» — «Шарлотт Хорнетс» — 111:100;
«Даллас Маверикс» — «Юта Джаз» — 147:97;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Портленд Трэйл Блейзерс» — 110:106;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 111:102.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
126 : 131
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Вашингтон Уизардс: Пул - 23, Джонс - 20, Гэффорд - 18, Кисперт - 16, Кузма - 16, Кулибали - 14, Авдия - 8, Галлинари - 7, Мускала - 4, Батлер, Болдуин Мл., Гилл, Батлер, Оморуи
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 50, Макси - 26, Мелтон - 19, Убре - 12, Батюм - 9, Харрис - 6, Беверли - 5, Моррис - 4, Мартин, Бамба, Спрингер, Хаус, Коркмаз, Ковингтон, Рид
НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
102 : 116
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Детройт Пистонс: Богданович - 22, Дюрен - 17, Каннингем - 16, Хейз - 12, Айви - 9, Стюарт - 9, Томпсон - 5, Ливерс - 5, Уайзмен - 4, Бёркс - 3, Нокс, Сассер, Багли III
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 49, Джексон - 24, Ноуэлл - 12, Кончар - 9, Альдама - 7, Родди - 4, Роуз - 4, Уильямс Мл. - 3, Тиллман - 2, Бийомбо - 2, Гильярд, Лофтон Мл., Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
121 : 111
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 35, Гарлэнд - 26, Страс - 17, Мобли - 16, Ньянг - 10, Аллен - 8, Уэйд - 8, Томпсон - 1, Меррилл, Портер, Джонс, Окоро
Орландо Мэджик: Банкеро - 42, Энтони - 19, Вагнер - 14, Блэк - 11, Вагнер - 11, Харрис - 8, Битадзе - 6, Хьюстан, Океке, Саггс, Инглс, Скофилд
НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
113 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Янг - 30, Бей - 21, Богданович - 20, Хантер - 14, Мюррей - 13, Капела - 9, Мэттьюз - 4, Оконгву - 2, Форрест, Миллз, Гриффин, Фернанду, Мэтьюз
Бруклин Нетс: Бриджес - 32, Джонсон - 17, Финни-Смит - 15, Смит - 13, Динвидди - 13, Шарп - 8, О'Нил - 6, Томас - 6, Клэкстон - 4, Уокер, Уотфорд, Джайлс
НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
102 : 94
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Конли - 18, Эдвардс - 17, Гобер - 16, Рид - 15, Таунс - 14, Браун - 8, Андерсон - 7, Александер-Уолкер - 7, Мур, Майнотт, Никс, Милтон
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 22, Джонсон - 21, Вембаньяма - 12, Коллинс - 12, Макдермотт - 11, Сохан - 6, Осман - 6, Джонс - 4, Грэм, Брэнэм, Бэсси, Шампани, Мамукелашвили
НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
103 : 112
Майами Хит
Майами
Торонто Рэпторс: Сиакам - 30, Ануноби - 23, Трент-мл. - 15, Барнс - 12, Ачиува - 9, Шрёдер - 9, Флинн - 3, Пёлтль - 2, Макдэниелс, Темпл, Янг, Буше, Портер
Майами Хит: Мартин - 24, Робинсон - 21, Батлер - 19, Жакез-мл. - 15, Робинсон - 15, Лав - 8, Ричардсон - 7, Лоури - 3, Йович, Кэйн, Хайсмит, Брайант
НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
110 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Хьюстон Рокетс: Брукс - 23, Холидей - 22, Шенгюн - 21, Грин - 15, Ванвлит - 11, Исон - 9, Смит II - 6, Баллок - 3, Тэйт, Уильямс, Марьянович
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Уильямс - 13, Уиггинс - 11, Манн - 10, Гидди - 8, Уильямс - 8, Уоллес - 5, Дорт - 4, Холмгрен - 4, Джо - 3, Уильямс - 2, Дав. Бертанс, Покушевски, Мицич, Сарр
НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
111 : 100
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Чикаго Буллз: Дерозан - 29, Вучевич - 20, Уайт - 19, Карузо - 12, Досунму - 8, Уильямс - 8, Драммонд - 7, Крэйг - 6, Филлипс - 2, Картер, Терри, Тэйлор
Шарлотт Хорнетс: Хэйворд - 27, Розир - 25, Бриджес - 16, Миллер - 12, Вашингтон - 9, Ричардс - 6, Макгауэнс - 5, Букнайт, Смит, Маледон, Блэк, Смит, Тор
НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
147 : 97
Юта Джаз
Ньютаун
Даллас Маверикс: Дончич - 40, Ирвинг - 26, Хардуэй-младший - 17, Джонс - 12, Лайвли - 10, Карри - 10, Харди - 8, Проспер - 6, Экзам - 5, Пауэлл - 4, Лоусон - 4, Моррис - 3, Холмс - 2
Юта Джаз: Агбаджи - 21, Хортон-Такер - 11, Хендрикс - 10, Коллинс - 10, Данн - 8, Юртсевен - 8, Секстон - 7, Джордж - 7, Фонтеккио - 7, Кесслер - 6, Саманич - 2, Олиник
НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
110 : 106
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Куминга - 13, Шарич - 13, Муди - 12, Томпсон - 11, Грин - 10, Уиггинс - 9, Луни - 6, Подзиемски - 3, Пол - 2, Пэйтон II, Джозеф, Джексон-Дэвис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 28, Шарп - 26, Уокер - 12, Рит - 10, Хендерсон - 9, Тибулл - 9, Мюррэй - 6, Камара - 6, Мэйс, Браун, Брогдон, Баджи, Рупер
НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 102
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 25, Харден - 20, Леонард - 17, Пауэлл - 17, Зубац - 10, Уэстбрук - 9, Тайс - 8, Браун - 3, Мэнн - 2, Хиланд, Коффи, Такер
Денвер Наггетс: Маррей - 23, Йокич - 22, Портер - 18, Джексон - 14, Браун - 8, Гордон - 8, Джордан - 4, Колдуэлл-Поуп - 3, Уотсон - 2, Строутер, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи
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