Все результаты игрового дня НБА 7 декабря

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Сегодня, 7 декабря, состоялись 11 матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.

Регулярный сезон НБА. 7 декабря. Результаты:

«Вашингтон Уизардс» — «Филадельфия Cиксерc» — 126:131;

«Детройт Пистонс» — «Мемфис Гриззлиз» — 102:116;

«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 121:111;

«Атланта Хоукс» — «Бруклин Нетс» — 113:114;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 102:94;

«Торонто Рэпторс» — «Майами Хит» — 103:112;

«Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 110:101;

«Чикаго Буллз» — «Шарлотт Хорнетс» — 111:100;

«Даллас Маверикс» — «Юта Джаз» — 147:97;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Портленд Трэйл Блейзерс» — 110:106;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 111:102.