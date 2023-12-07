Лука Дончич прокомментировал победу над «Ютой» с разницей в 50 очков

Словенский разыгрывающий, один из лидеров «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался после победы с разгромным счётом в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз» (147:97). Дончич стал самым результативным игроком встречи.

«Перед игрой я сказал парням: «Мы просто не можем валять дурака… Ох, блин», — приводит слова Дончича Clutch Points.

В этом матче Дончич отметился трипл-даблом из 40 очков, 10 подборов и 11 результативных передач. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг отметился 26 очками и четырьмя ассистами. В составе «Юты» лучшим снайпером оказался Очаи Агбаджи — 21 очко.

Победа с преимуществом в «+50» стала третьим самым крупным успехом в истории «Далласа».