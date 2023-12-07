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Лука Дончич прокомментировал победу над «Ютой» с разницей в 50 очков

Лука Дончич прокомментировал победу над «Ютой» с разницей в 50 очков
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Словенский разыгрывающий, один из лидеров «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался после победы с разгромным счётом в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз» (147:97). Дончич стал самым результативным игроком встречи.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Перед игрой я сказал парням: «Мы просто не можем валять дурака… Ох, блин», — приводит слова Дончича Clutch Points.

В этом матче Дончич отметился трипл-даблом из 40 очков, 10 подборов и 11 результативных передач. Его партнёр по команде Кайри Ирвинг отметился 26 очками и четырьмя ассистами. В составе «Юты» лучшим снайпером оказался Очаи Агбаджи — 21 очко.

Победа с преимуществом в «+50» стала третьим самым крупным успехом в истории «Далласа».

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
147 : 97
Юта Джаз
Ньютаун
Даллас Маверикс: Дончич - 40, Ирвинг - 26, Хардуэй-младший - 17, Джонс - 12, Лайвли - 10, Карри - 10, Харди - 8, Проспер - 6, Экзам - 5, Пауэлл - 4, Лоусон - 4, Моррис - 3, Холмс - 2
Юта Джаз: Агбаджи - 21, Хортон-Такер - 11, Хендрикс - 10, Коллинс - 10, Данн - 8, Юртсевен - 8, Секстон - 7, Джордж - 7, Фонтеккио - 7, Кесслер - 6, Саманич - 2, Олиник
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