«Поверили, что можем обыграть любого соперника». Пашутин — о победе «Пармы» над «Локо»

Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин высказался о победе над «Локомотивом-Кубань» (73:67) в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить ребят, это очень важная для нас победа! В последних матчах «Локо» обыграл лидеров турнирной таблицы, мы были готовы к тому, что нужно терпеть все 40 минут матча. Важнейшей задачей было справиться со снайперами соперника.

Первый раз за последние игры проиграли подбор, 35-38. Несмотря на это, ребята играли сердцем, в нападении терпели, и важно, что не дали «Локо» забить больше 70 очков. Сегодня отдали максимум для победы, ребята стали друг другу доверять и поверили в то, что мы можем обыграть любого соперника. Поддержка сегодня была ошеломительной, спасибо!» — приводит слова Пашутина сайт Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал американский лёгкий форвард Би Джей Джонсон, набравший 21 очко.

Следующий матч «Локомотив» проведёт в субботу, 9 декабря, и встретится с МБА, начало — в 19:30 мск. «Парма» 10 декабря сыграет с «Пари Нижний Новгород», начало игры — в 15:30 мск.