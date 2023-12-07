Тренер «Автодора» Богичевич высказался по поводу победного матча с МБА

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился впечатлениями от гостевой победы в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА (80:77).

«Я хочу поблагодарить свою команду за игру, сегодня мы показали характер и забрали абсолютно заслуженную победу. Если посмотреть на статистику, то мы сделали 10 перехватов, чаще забирали подбор, так что счёт по игре. С чем связано то, что мы чаще побеждаем на выезде? Честно говоря, я сам не знаю, как это объяснить! Наверное, дело в характере, который мы показываем в гостях», — приводит слова Богичевича сайт саратовского клуба.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский центровой Рэйшон Хэммондс, набравший 18 очков. Отметим, что «Автодор» одержал шесть побед в 15 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ и только одна из них была добыта на своей площадке.

Напомним, действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является.