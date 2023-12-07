Леброн Джеймс осудил закон об оружии в США после сегодняшней стрельбы в Лас-Вегасе

Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о стрельбе в Лас-Вегасе (США), в результате которой погибли три человека.

«Мой брат написал мне сообщение и сказал, чтобы я был осторожен, потому что он слышал о стрельбе в Лас-Вегасе.

Прежде всего я выражаю соболезнования семьям, потерявшим близких. Их семьям и друзьям. Это возвращает нас к тому, что я уже говорил ранее об оружии в Америке. Я думаю, что это длинный разговор, но мы продолжаем иметь дело с подобными историями, и это просто продолжает происходить.

Можно получить оружие, можно делать это снова, снова и снова, но ничего не меняется — это просто смешно. Не укладывается в голове, что мы продолжаем терять невинные жизни в кампусах, школах, торговых центрах и кинотеатрах. Это смешно, и тот факт, что мы ничего не изменили в плане контроля за владением огнестрельным оружием, — это глупо», — приводит слова Леброна CBC Sports.

Бросковая тренировка Леброна Джеймса на фоне танцовщиц: