Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эмил Райкович — о победе над «Енисеем»: тяжёлая игра для нас, в первой половине мы спали

Эмил Райкович — о победе над «Енисеем»: тяжёлая игра для нас, в первой половине мы спали
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился впечатлениями от победы в гостевом матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (80:75).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Поздравляю «Енисей» с отличным стартом сезона и хорошими результатами команды. В этом году очень хороший тренер у красноярцев и хорошие игроки собраны. Сегодня получилась тяжёлая игра для нас. В первой половине мы, можно сказать, спали. Проснулись только в третьей четверти, когда догнали соперника, вышли вперёд. Очень важная победа для нас.

Очень сложный для нас отрезок, на котором мы провели два матча буквально за три-четыре дня, потому что в Москву не возвращались, летели прямо из Астаны в Красноярск. Впереди у нас не менее важный сложный матч с «Зенитом», — приводит слова Райковича сайт Единой лиги ВТБ.

Эта победа стала для армейского коллектива 14-й в 15 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ и позволила ЦСКА упрочить лидерство. В активе «Енисея» девять побед и шесть поражений в нынешнем сезоне.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
06 декабря 2023, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
75 : 80
ЦСКА
Москва
Енисей: Ратан-Мэйз - 19, Мартин - 18, Хопкинс - 11, Бич - 9, Белянков - 7, Карпенко - 4, Балашов - 4, Топтунов - 3, Лобарев, Сонько, Шлегель, Загретдинов
ЦСКА: Тримбл - 15, М'Бай - 11, Джекири - 10, Астапкович - 10, Жан-Шарль - 9, Ухов - 7, Руженцев - 7, Уэйр - 6, Михайловский - 3, Антонов - 2, Зайцев, Карданахишвили
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android