Эмил Райкович — о победе над «Енисеем»: тяжёлая игра для нас, в первой половине мы спали

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился впечатлениями от победы в гостевом матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (80:75).

«Поздравляю «Енисей» с отличным стартом сезона и хорошими результатами команды. В этом году очень хороший тренер у красноярцев и хорошие игроки собраны. Сегодня получилась тяжёлая игра для нас. В первой половине мы, можно сказать, спали. Проснулись только в третьей четверти, когда догнали соперника, вышли вперёд. Очень важная победа для нас.

Очень сложный для нас отрезок, на котором мы провели два матча буквально за три-четыре дня, потому что в Москву не возвращались, летели прямо из Астаны в Красноярск. Впереди у нас не менее важный сложный матч с «Зенитом», — приводит слова Райковича сайт Единой лиги ВТБ.

Эта победа стала для армейского коллектива 14-й в 15 матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ и позволила ЦСКА упрочить лидерство. В активе «Енисея» девять побед и шесть поражений в нынешнем сезоне.