Леброн Джеймс заявил, что его цель — создание нового клуба НБА в Лас-Вегасе

Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что создание нового клуба Национальной баскетбольной ассоциации в Лас-Вегасе является его конечной целью.

«Надеюсь, однажды я смогу принести в Лас-Вегас свою франшизу. Это моя конечная цель», — приводит слова Джеймса журналист ESPN Тим Бонтем на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что руководство Национальной баскетбольной ассоциации считает Сиэтл и Лас-Вегас потенциальными городами-кандидатами на расширение лиги.

38-летний Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.