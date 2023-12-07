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Комиссионер НБА резко высказался о конфликте Криса Пола и арбитра Скотта Фостера

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер высказался о конфликтной ситуации между разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Крисом Полом и рефери Скоттом Фостером.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (115:123) Крис Пол начал словесную перепалку с Фостером, обслуживавшим тот матч, и был удалён с площадки.

«Крис Пол и Скотт Фостер не обязаны быть друзьями, но им обоим следует отбросить всё это и выполнять свою работу», — сказал Сильвер в эфире SiriusXM NBA Radio.

В текущем сезоне НБА 38-летний Пол принял участие в 19 матчах, набирая 8,6 очка, совершая 3,6 подбора и отдавая 7,2 передачи в среднем за игру.

Ранее трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас рассказал о том, что конфликт между Крисом Полом и Скоттом Фостером имеет давнюю историю.