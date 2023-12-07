Дабл-дабл Шведа не помог «Шаньси Лунгс» продлить победную серию в чемпионате Китая

Российский разыгрывающий «Шаньси Лунгс» Алексей Швед в матче чемпионата Китая по баскетболу оформил очередной дабл-дабл, но его команда уступила «Бэйцзин Дакс» (97:117).

В матче с «Бэйцзин Дакс» Швед набрал 12 очков, совершил пять подборов, отдал 15 передач и отметился четырьмя перехватами за 25 минут на площадке.

Отметим, что в этом матче прервалась победная серия «Шаньси Лунгс» в чемпионате Китая, которая достигла семи матчей. «Шаньси Лунгс» занимает восьмое место в чемпионате Китая по баскетболу, одержав восемь побед в 13 встречах.

Напомним, об уходе Шведа из ЦСКА стало известно в начале августа. За красно-синих Алексей выступал с 2021 года. К армейцам он перешёл из «Химок». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок в среднем за матч набирал 16,6 очка и отдавал 7,8 передачи.