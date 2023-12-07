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Генсек ФИБА сообщил, когда состоится жеребьёвка Олимпийского баскетбольного турнира

Генсек ФИБА сообщил, когда состоится жеребьёвка Олимпийского баскетбольного турнира
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Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андреас Загклис сообщил, когда пройдёт жеребьёвка мужского и женского турнира на Олимпийских играх в Париже.

«Окончательной даты жеребьёвки у нас на данный момент нет. Но мы планируем провести жеребьёвку сразу для мужчин и женщин. Думаю, готовы будем объявить о точной дате в первой половине января. Но жеребьёвка точно пройдёт после завершения женского отборочного турнира в феврале. Поэтому она состоится не раньше марта», – передаёт слова Загклиса корреспондент «Чемпионата» Арина Ершова.

Отметим, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. На данный момент на турнир квалифицировались мужские сборные Австралии, Сербии, Германии, Японии, США, Канады, Южного Судана и Франции.

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