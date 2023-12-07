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Шэмс Чарания сообщил о планах «Бостона» на рынке обменов

Шэмс Чарания сообщил о планах «Бостона» на рынке обменов
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Известный журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что «Бостон Селтикс» планирует искать варианты для того, чтобы улучшить скамейку запасных.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Я ожидаю, что «Бостон» будет активен на торговом рынке ближе к февралю, чтобы посмотреть, смогут ли они усилить свою скамейку запасных. При этом у «Селтикс» есть несколько пиков в запасе, которыми клуб может воспользоваться для улучшения скамейки», – сказал Шарания в эфире Fanduel TV.

На данный момент «Бостон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 15 победами в 20 матчах регулярного чемпионата НБА. Команда, по мнению большинства аналитиков и экспертов, является одним из главных претендентов на победу в сезоне-2023/2024 после того, как в неё перешли тяжёлый форвард Кристапс Порзингис и разыгрывающий Джру Холидэй.

Напомним, «Бостон» уступил в последнем матче «Индиане Пэйсерс» со счётом 112:122, тем самым вылетев из внутрисезонного турнира НБА.

НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2023, вторник. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
122 : 112
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 26, Хилд - 21, Тёрнер - 17, Матурин - 16, Несмит - 14, Браун - 13, Топпин - 12, Макконнелл - 2, Нембард - 1, Уокер, Нвора, Джексон, Шиппард, Чьебв
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 30, Уайт - 18, Хозер - 15, Холидэй - 9, Корнет - 6, Хорфорд - 2, Притчард, Бриссетт, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
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