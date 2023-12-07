Шэмс Чарания сообщил о планах «Бостона» на рынке обменов

Известный журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что «Бостон Селтикс» планирует искать варианты для того, чтобы улучшить скамейку запасных.

«Я ожидаю, что «Бостон» будет активен на торговом рынке ближе к февралю, чтобы посмотреть, смогут ли они усилить свою скамейку запасных. При этом у «Селтикс» есть несколько пиков в запасе, которыми клуб может воспользоваться для улучшения скамейки», – сказал Шарания в эфире Fanduel TV.

На данный момент «Бостон» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 15 победами в 20 матчах регулярного чемпионата НБА. Команда, по мнению большинства аналитиков и экспертов, является одним из главных претендентов на победу в сезоне-2023/2024 после того, как в неё перешли тяжёлый форвард Кристапс Порзингис и разыгрывающий Джру Холидэй.

Напомним, «Бостон» уступил в последнем матче «Индиане Пэйсерс» со счётом 112:122, тем самым вылетев из внутрисезонного турнира НБА.