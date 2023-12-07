Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Захаров попал в заявку «Зенита» после тяжёлой травмы впервые с 10 января 2023 года

Захаров попал в заявку «Зенита» после тяжёлой травмы впервые с 10 января 2023 года
Комментарии

Российский баскетболист санкт-петербургского «Зенита» Денис Захаров попал в заявку на встречу с «Самарой». Это первое попадание в список игроков на матч после того, как защитник получил травму крестообразной связки 10 января 2023 года.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Отметим, что Захаров получил травму 10 января во время домашнего матча с «Локомотивом-Кубань» (73:71) в рамках Единой лиги ВТБ. Баскетболист пропустил оставшуюся часть сезона-2022/2023.

Напомним, на данный момент «Зенит» занимает третье место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. Команда из Санкт-Петербурга провела 14 матчей, в которых одержала 10 побед. В последнем матче клуб с берегов Невы победил екатеринбургский «Уралмаш» со счётом 61:59.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
30 ноября 2023, четверг. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
59 : 61
Зенит
Санкт-Петербург
Уралмаш: Нэльсон - 14, Эллис - 12, Нэвелс - 10, Даглас - 7, Писклов - 6, Глазунов - 5, Захаров - 3, Новиков - 2, Пынько, Балашов, Михеев, Прощенко
Зенит: Курич - 15, Дублевич - 11, Фрейзер - 9, Герасимов - 6, Вольхин - 6, Карасёв - 5, Клименко - 3, Зубков - 3, Хантер - 3, Шевчук, Земский, Морман
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android