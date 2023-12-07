Захаров попал в заявку «Зенита» после тяжёлой травмы впервые с 10 января 2023 года

Российский баскетболист санкт-петербургского «Зенита» Денис Захаров попал в заявку на встречу с «Самарой». Это первое попадание в список игроков на матч после того, как защитник получил травму крестообразной связки 10 января 2023 года.

Отметим, что Захаров получил травму 10 января во время домашнего матча с «Локомотивом-Кубань» (73:71) в рамках Единой лиги ВТБ. Баскетболист пропустил оставшуюся часть сезона-2022/2023.

Напомним, на данный момент «Зенит» занимает третье место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. Команда из Санкт-Петербурга провела 14 матчей, в которых одержала 10 побед. В последнем матче клуб с берегов Невы победил екатеринбургский «Уралмаш» со счётом 61:59.