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Мэджик Джонсон похвалил комиссионера НБА за идею внутрисезонного турнира

Мэджик Джонсон похвалил комиссионера НБА за идею внутрисезонного турнира
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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон прокомментировал идею внутрисезонного турнира от НБА и похвалил комиссионера лиги Адама Сильвера.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Я хочу выразить огромную благодарность комиссару НБА Адаму Сильверу и его сотрудникам за организацию потрясающего турнира в этом сезоне! Можно сказать, что игроки увлечены турниром, потому что игры каждый вечер получаются очень захватывающими.

Я буду готов с горячим попкорном смотреть, как «Лейкерс» сыграют с «Пеликанс», но сначала я собираюсь посмотреть, как Яннис, Дэмьен Лиллард и «Бакс» сыграют с Тайризом Халибёртоном и его «Индианой Пэйсерс». Судя по тому, как Халибёртон играет в этом году, он должен быть звездой всех турниров!» – написал Джонсон в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, данный розыгрыш внутрисезонного турнира является первым в истории лиги. Каждый игрок команд, которые вылетят в полуфинале, получит по $ 100 тыс., финалисты — $ 200 тыс., а победители — $ 500 тыс.

Все игры Кубка НБА, за исключением финала, идут в зачёт регулярного сезона. По итогам турнира будет выбран MVP соревнований, а также будет составлена символическая сборная.

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