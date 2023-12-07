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«Зенит» разгромил «Самару», одержав седьмую победу кряду в Единой лиге ВТБ

«Зенит» разгромил «Самару», одержав седьмую победу кряду в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 7 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и клуб из одноимённого города «Самара». Игра проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой «Зенита» со счётом 96:60.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Клуб из Санкт-Петербурга при поддержке домашних трибун в первой четверти продемонстрировал отличное взаимодействие на площадке, переиграв соперника со счётом 29:14. Во второй десятиминутке подопечные Хавьера Паскуаля не сбавили оборотов и одолели «Самару» с результатом 28:14. Итог половины – 57:28 в пользу «Зенита».

Баскетболисты немного передохнули в перерыве, после чего вновь вернулись на паркет. Гости из Самары в третьем игровом отрезке сумели остановить нападение хозяев паркета, выиграв четверть со счётом 16:15. Заключительная десятиминутка матча проходила под контролем «Зенита», который оказался сильнее соперника с результатом 24:16.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
07 декабря 2023, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
96 : 58
Самара
Самара
Зенит: Курич - 20, Эртель - 17, Дублевич - 12, Карасёв - 10, Герасимов - 9, Фрейзер - 8, Хантер - 6, Вольхин - 5, Морман - 4, Клименко - 3, Зубков - 2, Захаров
Самара: Хоукинс - 20, М. Кулагин - 14, Далтон - 8, Томпсон - 5, Загорац - 4, Гудумак - 3, Роберсон - 3, Умрихин - 2, Ребич - 1, Зверев, Разумов, Викторов
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