«Зенит» разгромил «Самару», одержав седьмую победу кряду в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 7 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и клуб из одноимённого города «Самара». Игра проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился победой «Зенита» со счётом 96:60.

Клуб из Санкт-Петербурга при поддержке домашних трибун в первой четверти продемонстрировал отличное взаимодействие на площадке, переиграв соперника со счётом 29:14. Во второй десятиминутке подопечные Хавьера Паскуаля не сбавили оборотов и одолели «Самару» с результатом 28:14. Итог половины – 57:28 в пользу «Зенита».

Баскетболисты немного передохнули в перерыве, после чего вновь вернулись на паркет. Гости из Самары в третьем игровом отрезке сумели остановить нападение хозяев паркета, выиграв четверть со счётом 16:15. Заключительная десятиминутка матча проходила под контролем «Зенита», который оказался сильнее соперника с результатом 24:16.