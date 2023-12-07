Дэнни Грин рассказал о месте Джеймса Хардена в истории НБА

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Дэнни Грин поделился мнением насчёт перспектив «Лос-Анджелес Клипперс» на чемпионство. К тому же игрок порассуждал на тему места разыгрывающего Джеймса Хардена в числе лучших баскетболистов НБА.

«Думаю, что он останется в Лос-Анджелесе и найдёт ритм, но Пи Джей Такер сказал, что команде нужно найти ещё качественных игроков, возможно, они сделают какие-то хорошие ходы до дедлайна или в межсезонье, но у «Клипперс» короткое окно.

Возможно, сейчас Джеймс входит в топ-50 игроков без чемпионского титула. Но я думаю, что если Харден станет чемпионом в составе «Клипперс», то наверняка войдёт в топ-50 игроков всех времён», – приводит слова Грина Fadeaway World.