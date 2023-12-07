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«Он просто зол, я надираю ему задницу». Дончич — о конфликте с Данном

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался в адрес игрока «Юты Джаз» Криса Данна, с которым у словенца произошла словесная перепалка во время очной встречи команд.

«Он просто зол, я надираю ему задницу», – сказал Дончич во время беседы с судьёй в матче «Даллас Маверикс» – «Юта Джаз».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что матч между «Далласом» и «Ютой» закончился победой команды из Техаса, которая разгромно обыграла соперника со счётом 147:97.

На данный момент «Даллас» занимает четвёртое место в Западной конференции. Клуб в регулярном чемпионате НБА победил в 12 матчах из 20.

Напомним, Дончич набрал 40 очков в матче с «Ютой», став самым результативным игроком матча.