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«Он просто зол, я надираю ему задницу». Дончич — о конфликте с Данном

«Он просто зол, я надираю ему задницу». Дончич — о конфликте с Данном
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался в адрес игрока «Юты Джаз» Криса Данна, с которым у словенца произошла словесная перепалка во время очной встречи команд.

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«Он просто зол, я надираю ему задницу», – сказал Дончич во время беседы с судьёй в матче «Даллас Маверикс» – «Юта Джаз».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что матч между «Далласом» и «Ютой» закончился победой команды из Техаса, которая разгромно обыграла соперника со счётом 147:97.

На данный момент «Даллас» занимает четвёртое место в Западной конференции. Клуб в регулярном чемпионате НБА победил в 12 матчах из 20.

Напомним, Дончич набрал 40 очков в матче с «Ютой», став самым результативным игроком матча.

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
147 : 97
Юта Джаз
Ньютаун
Даллас Маверикс: Дончич - 40, Ирвинг - 26, Хардуэй-младший - 17, Джонс - 12, Лайвли - 10, Карри - 10, Харди - 8, Проспер - 6, Экзам - 5, Пауэлл - 4, Лоусон - 4, Моррис - 3, Холмс - 2
Юта Джаз: Агбаджи - 21, Хортон-Такер - 11, Хендрикс - 10, Коллинс - 10, Данн - 8, Юртсевен - 8, Секстон - 7, Джордж - 7, Фонтеккио - 7, Кесслер - 6, Саманич - 2, Олиник
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