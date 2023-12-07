Лидер «Зенита» Томас Эртель рассказал о своём состоянии после травмы

Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» Томас Эртель прокомментировал возвращение на паркет в матче с «Самарой» после травмы, полученной ранее в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Это была хорошая игра, мы начали мощно с первой минуты. Все старались как могли. Мы знаем, что следующий матч с ЦСКА будет сложным, поэтому нужно было подготовиться так хорошо, как это возможно.

Думаю, я чувствую себя хорошо. Я уже неделю тренируюсь с командой, это моя первая игра. Думаю, что прихожу в форму шаг за шагом, надеюсь, так и продолжится», – приводит слова Эртеля пресс-служба «Зенита».

Напомним, в матче первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» обыграл «Самару» со счётом 96:58.

Отметим, что Эртель провёл на площадке 20 минут, отметившись 17 набранными очками и 10 результативными передачами, тем самым оформив дабл-дабл.