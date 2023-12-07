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Лидер «Зенита» Томас Эртель рассказал о своём состоянии после травмы

Лидер «Зенита» Томас Эртель рассказал о своём состоянии после травмы
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Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» Томас Эртель прокомментировал возвращение на паркет в матче с «Самарой» после травмы, полученной ранее в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Это была хорошая игра, мы начали мощно с первой минуты. Все старались как могли. Мы знаем, что следующий матч с ЦСКА будет сложным, поэтому нужно было подготовиться так хорошо, как это возможно.

Думаю, я чувствую себя хорошо. Я уже неделю тренируюсь с командой, это моя первая игра. Думаю, что прихожу в форму шаг за шагом, надеюсь, так и продолжится», – приводит слова Эртеля пресс-служба «Зенита».

Напомним, в матче первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» обыграл «Самару» со счётом 96:58.

Отметим, что Эртель провёл на площадке 20 минут, отметившись 17 набранными очками и 10 результативными передачами, тем самым оформив дабл-дабл.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
07 декабря 2023, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
96 : 58
Самара
Самара
Зенит: Курич - 20, Эртель - 17, Дублевич - 12, Карасёв - 10, Герасимов - 9, Фрейзер - 8, Хантер - 6, Вольхин - 5, Морман - 4, Клименко - 3, Зубков - 2, Захаров
Самара: Хоукинс - 20, М. Кулагин - 14, Далтон - 8, Томпсон - 5, Загорац - 4, Гудумак - 3, Роберсон - 3, Умрихин - 2, Ребич - 1, Зверев, Разумов, Викторов
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