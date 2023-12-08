Кармело Энтони рассказал, от кого получал предложения возобновить карьеру

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лучший бомбардир по итогам сезона-2012/2013 Кармело Энтони рассказал, от кого получал предложения о возобновлении карьеры игрока.

В подкасте 7PM in Brooklyn Энтони сообщил, что получал множество предложений от команд из чемпионата по баскетболу в Китае. К тому же был вариант возобновить карьеру в клубе НБА «Нью-Орлеан Пеликанс».

В конечном счёте бывший форвард НБА решил не возобновлять карьеру баскетболиста и провёл лето в качестве посла на чемпионате мира по баскетболу 2023 года.

Отметим, что последним клубом в НБА для Энтони стал «Лос-Анджелес Лейкерс», за который баскетболист выступал в сезоне-2021/2022. На тот момент 37-летний Кармело в среднем за игру набирал 13,3 очка.