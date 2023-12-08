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Запасные «Лейкерс» бурно отреагировали на дальнее трёхочковое попадание Леброна Джеймса

Запасные «Лейкерс» бурно отреагировали на дальнее трёхочковое попадание Леброна Джеймса
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На данный момент проходит матч в рамках полуфинала внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором играют между собой «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». На момент написания новости счёт — 55:51 в пользу «озёрников».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В начале второй четверти лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс попал очередной трёхочковой бросок. Запасные клуба из Лос-Анджелеса бурно отреагировали на дальнее попадание 38-летнего баскетболиста. Сейчас у Леброна 17 набранных очков (6 из 8 с игры, где 3 из 3 — трёхочковые).

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне Джеймс принял участие в 21 встрече, набирая в среднем 24,7 очка, 7,6 подбора и 6,6 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,6, трёхочковых — 38,7. В рамках внутрисезонного турнира у Леброна 26,2 очка, 8,2 результативные передачи и восемь отскоков.

НБА - регулярный чемпионат
08 декабря 2023, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Перерыв
67 : 54
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Реддиш, Кристи, Хэйс, Принс, Ривз, Льюис, Джеймс, Хатимура, Вуд
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон, Макколлум, Джонс, Маршалл, Дэниэлс, Льюис, Ингрэм, Альварадо, Валанчюнас, Хоукинс, Мёрфи, Зеллер, Робинсон-Эрл
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