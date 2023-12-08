Стало известно, когда Бронни Джеймс дебютирует за университетскую команду в NCAA

Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, как ожидается, дебютирует за университетскую команду Южной Калифорнии в матче с командой «Лонг Бич Стэйт», представляющей Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич, в рамках NCAA. Об этом информирует Los Angeles Times. Игра пройдёт в воскресенье, 10 декабря.

«Всё указывает на то, что он прекрасно себя чувствует и хорошо смотрится», — сказал главный тренер университетской команды Южной Калифорнии Энди Энфилд.

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Бронни Джеймс разминается в составе университетской команды: