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Disney снимет фильм о заключении Бриттни Грайнер в российской тюрьме

Disney снимет фильм о заключении Бриттни Грайнер в российской тюрьме
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Бывшая баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер, ныне выступающая за «Финикс Меркури», заключила контракт с Disney и ESPN в рамках съёмок документального фильма о себе.

Фильм будет посвящён аресту Грайнер в Российской Федерации. Баскетболистку заключили под стражу в феврале 2022 года. На свободу она вышла в рамках обмена заключёнными между Россией и США в декабре 2022 года. Бриттни отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ.

«Последние два года были самым мучительным периодом в моей жизни, когда произошло много изменений, и я благодарна, что смогу поделиться своей историей с миром. Я горжусь, что сотрудничаю с ESPN и Disney, благодаря чему поделюсь этой очень личной историей, способной вселить надежду для каждого в этом мире», — приводит слова Грайнер пресс-служба ESPN.

Надзирательницы колонии попросили Грайнер приезжать ещё:

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