Рик Карлайл: многие не хотели, чтобы «Индиана» вышла в финал внутрисезонного турнира НБА

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл дал комментарий по поводу выхода команды в финал внутрисезонного турнира НБА. В решающем матче «Индиана» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«На пути к финалу «Индиана» выбила «Филадельфию», затем — «Бостон», а теперь — «Милуоки». Между тем три эти команды считаются лидерами Восточной конференции. Многие не хотели, чтобы мы были здесь. Но нас это не волновало. Мы заслужили то, чего достигли. Теперь люди узнают о «Пэйсерс», о том, кто мы такие и как играем», — сказал Карлайл на пресс-конференции.

Напомним, в полуфинале внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации «Пэйсерс» обыграли со счётом 128:119 «Милуоки Бакс». «Лейкерс» в своём полуфинале были сильнее «Нью-Орлеан Пеликанс».