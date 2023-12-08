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Рик Карлайл: многие не хотели, чтобы «Индиана» вышла в финал внутрисезонного турнира НБА

Рик Карлайл: многие не хотели, чтобы «Индиана» вышла в финал внутрисезонного турнира НБА
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Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл дал комментарий по поводу выхода команды в финал внутрисезонного турнира НБА. В решающем матче «Индиана» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«На пути к финалу «Индиана» выбила «Филадельфию», затем — «Бостон», а теперь — «Милуоки». Между тем три эти команды считаются лидерами Восточной конференции. Многие не хотели, чтобы мы были здесь. Но нас это не волновало. Мы заслужили то, чего достигли. Теперь люди узнают о «Пэйсерс», о том, кто мы такие и как играем», — сказал Карлайл на пресс-конференции.

Напомним, в полуфинале внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации «Пэйсерс» обыграли со счётом 128:119 «Милуоки Бакс». «Лейкерс» в своём полуфинале были сильнее «Нью-Орлеан Пеликанс».

НБА - регулярный чемпионат
08 декабря 2023, пятница. 01:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
119 : 128
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Лиллард - 24, Миддлтон - 20, Лопес - 18, Бисли - 7, Боучэмп - 5, Портис - 4, Пэйн - 4, Ливингстон, Грин, Вашингтон Мл., Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 27, Тёрнер - 26, Топпин - 14, Джексон - 11, Браун - 10, Матурин - 9, Макконнелл - 9, Нембард - 8, Хилд - 8, Несмит - 6, Уокер, Нвора, Шиппард, Чьебв
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