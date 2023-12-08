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Портис в раздевалке предъявил претензии наставнику «Милуоки» после поражения от «Индианы»

Портис в раздевалке предъявил претензии наставнику «Милуоки» после поражения от «Индианы»
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Форвард «Милуоки Бакс» Бобби Портис заявил, что главный тренер команды Эдриан Гриффин должен лучше влиять на её игру. Об этом информирует CBS Sports.

НБА - регулярный чемпионат
08 декабря 2023, пятница. 01:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
119 : 128
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Лиллард - 24, Миддлтон - 20, Лопес - 18, Бисли - 7, Боучэмп - 5, Портис - 4, Пэйн - 4, Ливингстон, Грин, Вашингтон Мл., Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 27, Тёрнер - 26, Топпин - 14, Джексон - 11, Браун - 10, Матурин - 9, Макконнелл - 9, Нембард - 8, Хилд - 8, Несмит - 6, Уокер, Нвора, Шиппард, Чьебв

Сообщается, что сразу после поражения в полуфинале внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации с «Индианой Пэйсерс» (119:128), зайдя в раздевалку, Портис сказал, что Гриффин должен вносить более качественные изменения в игру команды. Также сообщается, что наставник «Бакс» якобы согласился с критикой в свой адрес и признал, что мог бы принять решения получше.

В финале внутрисезонного турнира НБА «Индиана» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс», который оказался сильнее «Нью-Орлеан Пеликанс» (133:89). Ранее о выходе в финал внутрисезонного турнира НБА высказался главный тренер «Индианы» Рик Карлайл.

Мнение Карлайла:
Рик Карлайл: многие не хотели, чтобы «Индиана» вышла в финал внутрисезонного турнира НБА
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