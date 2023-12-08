Портис в раздевалке предъявил претензии наставнику «Милуоки» после поражения от «Индианы»

Форвард «Милуоки Бакс» Бобби Портис заявил, что главный тренер команды Эдриан Гриффин должен лучше влиять на её игру. Об этом информирует CBS Sports.
Сообщается, что сразу после поражения в полуфинале внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации с «Индианой Пэйсерс» (119:128), зайдя в раздевалку, Портис сказал, что Гриффин должен вносить более качественные изменения в игру команды. Также сообщается, что наставник «Бакс» якобы согласился с критикой в свой адрес и признал, что мог бы принять решения получше.
В финале внутрисезонного турнира НБА «Индиана» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс», который оказался сильнее «Нью-Орлеан Пеликанс» (133:89). Ранее о выходе в финал внутрисезонного турнира НБА высказался главный тренер «Индианы» Рик Карлайл.