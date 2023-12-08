В «Пари НН» сравнили процент реализации трёхочковых Ганькевича в ЕЛ ВТБ со звёздами НБА

Пресс-служба клуба Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» привела сравнение процента реализации трёхочковых бросков своего форварда Александра Ганькевича с некоторыми звёздными игроками Национальной баскетбольной ассоциации.

В «Нижнем Новгороде» обратили внимание, что у Ганькевича статистика лучше, чем у таких игроков, как Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Дэмьен Лиллард («Милуоки Бакс») и Клэй Томпсон («Голден Стэйт Уорриорз). В нынешнем сезоне Александр реализует 37,5% бросков из-за пределов трёхочковой линии. Процент реализации Тейтума по этому показателю составляет 35,7, у Лилларда – 35,2, а у Томпсона – 34,8.

Фото: https://t.me/nn_basket

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» сыграет с «Пармой». Встреча пройдёт 10 декабря и начнётся в 15:30 мск.