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Леброн Джеймс — о выходе в финал Кубка НБА: это круто, но сейчас всё ещё декабрь

Леброн Джеймс — о выходе в финал Кубка НБА: это круто, но сейчас всё ещё декабрь
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после выхода в финал внутрисезонного турнира сообщил, что трофей в Кубке НБА не является для него первостепенной целью на сезон.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Понимаете, сейчас всего лишь декабрь, так что я не собираюсь забивать себе голову по этому поводу. Это, конечно, всё очень круто — внутрисезонный турнир. Но сейчас всё ещё декабрь.

Финал — это ещё одна игра для нас, чтобы стать лучше, и мы будем изо всех сил стараться победить. Потому что мы — команда, которая хочет становиться лучше с каждым новым днём. И это очередная возможность проявить себя», — сказал Джеймс на пресс-конференции после матча с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Отметим, что баскетболисты «Лейкерс» в полуфинале внутрисезонного турнира обыграли «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 133:89.

Напомним, данный розыгрыш внутрисезонного турнира является первым в истории лиги. Каждый игрок команд, которые вылетят в полуфинале, получит по $ 100 тыс., финалисты — $ 200 тыс., а победители — $ 500 тыс.

Все игры Кубка НБА, за исключением финала, идут в зачёт регулярного сезона. По итогам турнира будет выбран MVP соревнований, а также будет составлена символическая сборная.

НБА - регулярный чемпионат
08 декабря 2023, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
133 : 89
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Ривз - 17, Дэвис - 16, Принс - 15, Расселл - 14, Хатимура - 12, Реддиш - 9, Кристи - 6, Хэйс - 4, Вуд - 4, Льюис - 3, Вандербилт - 2, Худ-Скифино - 1
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 14, Уильямсон - 13, Джонс - 10, Макколлум - 9, Ингрэм - 9, Валанчюнас - 9, Альварадо - 8, Маршалл - 5, Дэниэлс - 4, Хоукинс - 4, Льюис - 2, Зеллер - 2, Робинсон-Эрл
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