Леброн Джеймс — о выходе в финал Кубка НБА: это круто, но сейчас всё ещё декабрь

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после выхода в финал внутрисезонного турнира сообщил, что трофей в Кубке НБА не является для него первостепенной целью на сезон.

«Понимаете, сейчас всего лишь декабрь, так что я не собираюсь забивать себе голову по этому поводу. Это, конечно, всё очень круто — внутрисезонный турнир. Но сейчас всё ещё декабрь.

Финал — это ещё одна игра для нас, чтобы стать лучше, и мы будем изо всех сил стараться победить. Потому что мы — команда, которая хочет становиться лучше с каждым новым днём. И это очередная возможность проявить себя», — сказал Джеймс на пресс-конференции после матча с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Отметим, что баскетболисты «Лейкерс» в полуфинале внутрисезонного турнира обыграли «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 133:89.

Напомним, данный розыгрыш внутрисезонного турнира является первым в истории лиги. Каждый игрок команд, которые вылетят в полуфинале, получит по $ 100 тыс., финалисты — $ 200 тыс., а победители — $ 500 тыс.

Все игры Кубка НБА, за исключением финала, идут в зачёт регулярного сезона. По итогам турнира будет выбран MVP соревнований, а также будет составлена символическая сборная.