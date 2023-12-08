Леброн Джеймс прокомментировал возможный дебют сына Бронни в NCAA

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о возможном дебюте своего сына Бронни Джеймса за университетскую команду Южной Калифорнии в студенческой американской лиге NCAA.

«С нетерпением жду этого. Очень взволнован, невероятно взволнован этим моментом. Во-первых, я не могу дождаться, когда увижу, как он выбегает со своими товарищами по команде. И как только он войдёт в игру, это будет важный момент для нашей семьи», – сказал Леброн Джеймс на пресс-конференции после матча с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Отметим, что в настоящий момент Бронни готовится к матчу с командой «Лонг Бич Стэйт», представляющей Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич. Встреча пройдёт в рамках NCAA 10 декабря.

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировочного занятия. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.