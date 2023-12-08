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«Поздравляю, ты соскочил с «Титаника». Чарльз Баркли — о бывшем менеджере «Уорриорз»

«Поздравляю, ты соскочил с «Титаника». Чарльз Баркли — о бывшем менеджере «Уорриорз»
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Член Зала славы и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Чарльз Баркли подколол бывшего генерального менеджера «Голден Стэйт Уорриорз» Боба Майерса.

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«Поздравляю, ты соскочил с «Титаника» до того, как он затонул», – сказал Баркли в эфире телеканала TNT.

Отметим, что Майерс ответил Баркли, что у него в команде ещё присутствуют друзья. На что Чарльз отреагировал: «Ты с ними скоро встретишься». Тем самым намекая на то, что «Голден Стэйт» не попадёт в плей-офф НБА.

Напомним, Майерс отработал в «Голден Стэйт Уорриорз» девять последних сезонов, в течение которых команда четыре раза становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, а сам Майерс дважды признавался лучшим руководителем. Его контракт с клубом истёк в конце июня. «Голден Стэйт» на пост генерального менеджера назначила Майка Данливи-младшего.

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