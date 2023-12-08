«Барселона» — «Фенербахче»: когда матч, где смотреть прямую трансляцию

8 декабря пройдёт матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором между собой встретятся каталонская «Барселона» и турецкий «Фенербахче». Старт матча запланирован на 22:30 мск.

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Отметим, что в прошлом сезоне Евролиги «Барселона» заняла четвёртое место по итогам европейского чемпионата. Клуб из Каталонии в матче за бронзу проиграл французскому «Монако» со счётом 66:78.

Напомним, «Фенербахче» в сезоне-2022/2023 завершил выступление в плей-офф Евролиги на стадии четвертьфинала. Клуб из Стамбула в упорной борьбе уступил греческому «Олимпиакосу» со счётом 2-3. При этом «Олимпиакос» впоследствии вышел в финал турнира, где уступил мадридскому «Реалу» со счётом 78:79.

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