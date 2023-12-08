Новичок УНИКСа Тихоненко: в клубе-чемпионе получаю опыт от игроков уровня Евролиги

Форвард УНИКСа Марк Тихоненко прокомментировал переход в казанский клуб из московского МБА.

«Признаюсь честно, я долго не раздумывал. Когда звонит клуб-чемпион, на мой взгляд, всё очевидно. Команда такого уровня – первый опыт в моей карьере. Скажу, что моя роль в УНИКСе является новой для меня. Я её принимаю, работаю, приобретаю отличный опыт взаимодействия с высококлассными игроками уровня Евролиги. Очень рад находиться в УНИКСе», – приводит слова Тихоненко официальный сайт УНИКСа.

Отметим, что Тихоненко провёл 10 минут на паркете в домашнем матче для УНИКСа с «Пари Нижний Новгород». Клуб из Казани победил со счётом 91:61, а Марк набрал пять очков.

На данный момент УНИКС занимает третье место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Клуб из Казани является действующим чемпионом турнира. В прошлом сезоне УНИКС в финале обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1.